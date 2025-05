“Noi non siamo napoletani”, il coro ricorrente degli interisti in corteo a Monaco

Questa sera l’Inter scenderà in campo alla Munich Football Arena per disputare la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Già da questa mattina, un’ondata nerazzurra ha iniziato a invadere pacificamente il cuore di Monaco di Baviera: migliaia di tifosi interisti si sono radunati nella fan zone ufficiale allestita in Odeonplatz, punto di ritrovo scelto per attendere insieme il momento della partenza verso lo stadio.

L’atmosfera in città è carica di entusiasmo e tensione, con cori, bandiere e fumogeni a colorare le strade del centro bavarese. Tuttavia, tra i canti celebrativi e gli slogan a sostegno della squadra, non sono mancati cori contro Napoli: in particolare, uno dei più intonati è stato “Noi non siamo napoletani”, diventato virale sui social nelle ultime ore attraverso decine di video pubblicati dai presenti.