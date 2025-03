Non basta una doppietta di Osimhen, Galatasaray bloccato sul 3-3: chance per Mou

Emozioni, ribaltoni e alla fine un risultato che fa contento solo il Fenerbahce di José Mourinho, atteso tra poco dal match contro l'Antalyaspor. Il Galatasaray frena sul campo del Kasimpasa: la formazione di Okan viene ripresa a cinque minuti dalla fine e pareggia 3-3 nel match del 26° turno della Super Lig. Non basta la doppietta di Victor Osimhen: il nigeriano in prestito dal Napoli apre le marcature al 12' e poi segna il 3-2 dopo la rimonta dei padroni di casa firmata da Ben Ouanes e Brekalo. All'85', però, il VAR assegna il rigore che Hajradinovic trasforma per fissare il risultato.

Nel primo match della domenica, invece, c'era stato il successo del Rizespor (trascinato da due vecchie conoscenze del calcio italiano, Sowe e Ghezzal) per 3-1 sull'Alanyaspor.

La classifica aggiornata

Galatasaray 65

Fenerbahce 58

Samsunspor 46

Besiktas 44

Eyupspor 40

Goztepe 35

Rizespor 33

Istanbul Basaksehir 33

Trabzonspor 32

Kasimpasa 32

Alanyaspor 31

Antalyaspor 30

Gaziantep 29

Konyaspor 25

Sivasspor 24

Bodrum 24

Kayserispor 24

Hatayspor 13

Adana Demirspor -2 *

* 12 punti di penalizzazione