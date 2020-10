Non solo Zielinski ed Elmas: ecco tutti i 26 calciatori di Serie A positivi al Covid-19

Ci sono i giocatori attualmente positivi al COVID-19? Sì, e non solo in casa Napoli. Di seguito l'elenco dei calciatori attualmente positivi al coronavirus in Serie A.

Atalanta Marco Carnesecchi.

Genoa Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta.

Inter Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini

Milan Leo Duarte, Zlatan Ibrahimovic.

Napoli Piotr Zielinski, Eljif Elmas.