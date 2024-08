Numeri maglia non ancora ufficiali: verranno comunicati nelle prossime ore

Quelli comparsi sul sito della Lega sono stati messi in automatico

Poche ore fa la Lega Serie A ha aggiornato sul proprio sito la rosa del Napoli svelando anche le scelte per i numeri di maglia. In realtà i numeri del Napoli non sono stati ancora ufficializzati, verranno comunicati dal club azzurro nelle prossime ore. Quelli comparsi sul sito della Lega sono stati messi in automatico.