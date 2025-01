Oggi parla Conte: niente Kvara, salta il Verona ed è ormai destinato al Psg

vedi letture

Il Napoli sarà privo di Kvicha Kvaratskhelia per la sfida di domani contro il Verona, ma probabilmente anche per il resto della stagione. Il bollettino medico trapelato ieri recita nuovamente "affaticamento muscolare", come accaduto a Firenze e come - con ogni probabilità - accadrà per tutto questo mese di gennaio fino alla conclusione della trattativa con il Psg. Il Napoli continua a parlare con il club parigino, gli intermediari lavorano senza sosta, e la prossima settimana potrebbe esserci il summit decisivo per incontrarsi a metà strada, intorno ai 65-70mln di euro. Per il Napoli senza contropartite tecniche, considerando gli ingaggi altissimi di Skriniar ed in generale di un po' tutti gli elementi in organico, per poi tentare di sbloccare una delle piste portate avanti parallelamente in queste settimane: l'idea resta un centrocampista offensivo oltre al sostituto di Kvara.

Oggi intanto parla Conte

Grande attesa per la conferenza odierna del tecnico del Napoli (live dalle 14.30) anche perché fu proprio Antonio Conte in estate, con grande fermezza, a bloccare l'addio del georgiano nel giorno della sua presentazione ufficiale. Il Psg all'epoca offriva 200mln per il pacchetto Kvara-Osimhen, ma sottraendo il georgiano dalla coppia poi decise - irritato - di accantonare del tutto l'affare. Sei mesi dopo lo stop di Conte, evidentemente, tante cose sono cambiate: la trattativa per il rinnovo naufragata nonostante gli sforzi del club, il mal di pancia del giocatore ingolosito dagli 11mln di euro d'ingaggio già prospettati la scorsa estate e probabilmente anche una certa centralità tecnica che è venuta meno a fronte di un Neres ormai inamovibile.

Intanto si gioca ed il mercato procede.

Ieri Philip Billing è arrivato in Italia. Il Napoli ha strappato al Bournemouth un prestito gratuito con diritto di riscatto intorno ai 10mln di euro. Le stesse cifre che conta di incassare da Folorunsho, partito in giornata parallelamente per raggiungere (finalmente) la Fiorentina ed abbracciare Palladino.In attesa di sviluppi sul fronte Kvara ed altri colpi con il ricavato, Conte già oggi accoglierà un'alternativa interessante, quantomeno per fisicità, inserimenti e vizietto del gol, alle mezzali titolari. E' anche vigilia di Napoli-Verona, attesissima anche per riscattare quanto accaduto alla prima giornata di campionato, e la buona notizia è il ritorno in gruppo di Politano. Conte però potrebbe partire nuovamente con Spinazzola alto a sinistra e quindi Neres confermato a destra.