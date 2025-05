“Ora non dobbiamo fare gol, non subiamolo!”: Conte alla squadra dopo il 2-2 di Pedro

Finale a dir poco teso al Tardini. Nei minuti conclusivi di Napoli-Parma l'arbitro Doveri ha espulso Antonio Conte e Cristian Chivu per un battibecco tra le due panchine, in cui era rimasto coinvolto soprattutto il vice dell'allenatore rumeno, Antonio Gagliardi.

Subito dopo l'espulsione, alla luce della notizia del gol del 2-2 di Pedro arrivata da Milano in Inter-Lazio, il tecnico azzurro dal tunnel degli spogliatoi ha urlato alla squadra: "Ora non dobbiamo fare gol, non subiamolo!", le parole di Conte riportate dal bordocampista Dazn.