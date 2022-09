Ospina spettatore non pagante: il suo Al Nassr vince 4-0 e lui non tocca palla

David Ospina negli scorsi giorni ha disputato la partita più semplice e tranquilla della propria carriera di portiere.

© foto di www.imagephotoagency.it

David Ospina negli scorsi giorni ha disputato la partita più semplice e tranquilla della propria carriera di portiere. Una sfida unica quella che ha visto il suo Al Nassr vincere in trasferta contro l'Al Batin per 4-0, perché l'ex giocatore del Napoli non ha dovuto toccare nemmeno un pallone. Zero parate, zero rimesse dal fondo, zero punizioni . Questo perché gli avversari non solo non hanno mai tirato verso la porta, ma non hanno mai neanche conquistato un angolo e mai si sono fatti pescare in fuorigioco. Una partita a dir poco a senso unico che ha permesso a Ospina davvero di disputare una partita da "spettatore non pagante". A riportarlo è Comutricolor.com.