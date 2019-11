Ottavi ad un passo, si possono centrare anche perdendo ad Anfield: tutte le combinazioni

Il Napoli è ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League. Basta vincere almeno una delle due partite oppure pareggiarle entrambe. In caso di ko col Liverpool, però, la qualificazione resta ugualmente alla portata. Bisognerà tifare per il Genk contro il Salisburgo. Anche il pari dei belgi regalerebbe al Napoli il pass per il turno successivo. In caso di arrivo a pari punti con gli austriaci, infatti, il Napoli sarebbe avanti per gli scontri diretti.