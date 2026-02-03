Infortunio Anguissa, Sky: problema molto delicato alla schiena, cosa filtra sul rientro
Archiviata la sessione di mercato, il Napoli torna a focalizzarsi esclusivamente sul campionato e prepara la trasferta di Genova con l’obiettivo di recuperare uomini chiave. Politano, Rrahmani, Milinkovic-Savic e Mazzocchi viaggiano verso il rientro, anche se solo gli ultimi test scioglieranno ogni dubbio. Febbraio potrebbe alleggerire l’infermeria di Castel Volturno, ma resta una situazione da monitorare con particolare attenzione: quella relativa a Frank Zambo Anguissa.
L'ex centrocampista del Fulham è alle prese con un problema alla schiena molto delicato da valutare giorno per giorno. Stando a quanto riferito da Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport, il quadro generale del classe 1995 è in miglioramento e filtra un cauto ottimismo: il suo rientro scatterà solo dopo cinque giorni consecutivi di allenamento senza fastidi alla zona lombare.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro