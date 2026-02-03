Panchine d’Europa, terremoto in Serie A: solo in un altro campionato si cambia di più

di Francesco Carbone

Il weekend calcistico d'Europa ha visto saltare due panchine, entrambe in Serie A: Alberto Gilardino e Paolo Zanetti scuotono un torneo nel quale non c'erano stati avvicendamenti per due mesi. E così il nostro torneo aggiorna il suo dato a 6 cambi d'allenatore, tanti quanti in Premier League, ma uno in meno della Bundesliga che è il campionato mangia-allenatori. Poco indietro LaLiga e Ligue 1 che sono ferme a cinque.

Guardiamo nel dettaglio i maggiori campionati:

BUNDESLIGA

BAYER LEVERKUSEN
1 settembre, esonerato Erik ten Hag
8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand

BORUSSIA MONCHENGLADBACH
15 settembre, esonerato Gerardo Seoane
15 settembre, subentrato Eugen Polanski

WOLFSBURG
9 novembre, esonerato Paul Simonis
9 novembre, subentrato Daniel Bauer

AUGSBURG
1 dicembre, esonerato Sandro Wagner
1 dicembre, subentrato (ad interim) Manuel Baum

MAINZ
3 dicembre, esonerato Bo Henriksen
7 dicembre, subentrato Urs Fischer

EINTRACHT FRANCOFORTE
18 gennaio, esonerato Dino Toppmöller
2 febbraio, subentrato Albert Riera

WERDER BREMA
1 febbraio, esonerato Horst Steffen
1 febbraio, subentrato Horst Steffen

- - -

LALIGA

OVIEDO
9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic
9 ottobre, subentrato Luis Carrion
14 dicembre, esonerato Luis Carrion
16 dicembre, subentrato Guillermo Almada

LEVANTE
30 novembre, esonerato Julian Calero
20 dicembre, subentrato Luis Castro

REAL SOCIEDAD
14 dicembre, esonerato Sergio Francisco
20 dicembre, subentrato Pellegrino Matarazzo

REAL MADRID
13 gennaio, esonerato Xabi Alonso
13 gennaio, subentrato Alvaro Arbeloa
- - -

LIGUE 1

MONACO 
9 ottobre, esonerato Adi Hutter
12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli

NANTES
11 dicembre, dimesso Luis Castro
11 dicembre, subentrato Ahmed Kantari

NIZZA
29 dicembre, esonerato Franck Haise
29 dicembre, subentrato Claude Puel

STRASBURGO
6 gennaio, trasferito Liam Rosenior
7 gennaio, subentrato Gary O'Neil

METZ
20 gennaio, esonerato Stéphane le Mignan
20 gennaio, subentrato Benoit Tavenot

- - -

PREMIER LEAGUE

NOTTINGHAM FOREST
9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo
9 settembre, subentrato Ange Postecoglou
18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou
21 ottobre, subentrato Sean Dyche

WEST HAM
27 settembre, esonerato Graham Potter
27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo

WOLVERHAMPTON
2 novembre, esonerato Vitor Pereira
12 novembre, subentrato Rob Edwards

CHELSEA
1 gennaio, esonerato Enzo Maresca
6 gennaio, subentrato Liam Rosenior

MANCHESTER UNITED
5 gennaio, esonerato Ruben Amorim
13 gennaio, subentrato Michael Carrick

SERIE A
JUVENTUS
27 ottobre, esonerato Igor Tudor
30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti

GENOA
1° novembre, dimissioni Patrick Vieira
6 novembre, subentrato Daniele De Rossi

FIORENTINA
4 novembre, esonerato Stefano Pioli
7 novembre, subentrato Paolo Vanoli

PISA
1 febbraio, esonerato Alberto Gilardino
3 febbraio, subentrato Oscar Hiljemark

HELLAS VERONA
2 febbraio, esonerato Paolo Zanetti