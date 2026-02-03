Panchine d’Europa, terremoto in Serie A: solo in un altro campionato si cambia di più
Il weekend calcistico d'Europa ha visto saltare due panchine, entrambe in Serie A: Alberto Gilardino e Paolo Zanetti scuotono un torneo nel quale non c'erano stati avvicendamenti per due mesi. E così il nostro torneo aggiorna il suo dato a 6 cambi d'allenatore, tanti quanti in Premier League, ma uno in meno della Bundesliga che è il campionato mangia-allenatori. Poco indietro LaLiga e Ligue 1 che sono ferme a cinque.
Guardiamo nel dettaglio i maggiori campionati:
BUNDESLIGA
BAYER LEVERKUSEN
1 settembre, esonerato Erik ten Hag
8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand
BORUSSIA MONCHENGLADBACH
15 settembre, esonerato Gerardo Seoane
15 settembre, subentrato Eugen Polanski
WOLFSBURG
9 novembre, esonerato Paul Simonis
9 novembre, subentrato Daniel Bauer
AUGSBURG
1 dicembre, esonerato Sandro Wagner
1 dicembre, subentrato (ad interim) Manuel Baum
MAINZ
3 dicembre, esonerato Bo Henriksen
7 dicembre, subentrato Urs Fischer
EINTRACHT FRANCOFORTE
18 gennaio, esonerato Dino Toppmöller
2 febbraio, subentrato Albert Riera
WERDER BREMA
1 febbraio, esonerato Horst Steffen
1 febbraio, subentrato Horst Steffen
- - -
LALIGA
OVIEDO
9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic
9 ottobre, subentrato Luis Carrion
14 dicembre, esonerato Luis Carrion
16 dicembre, subentrato Guillermo Almada
LEVANTE
30 novembre, esonerato Julian Calero
20 dicembre, subentrato Luis Castro
REAL SOCIEDAD
14 dicembre, esonerato Sergio Francisco
20 dicembre, subentrato Pellegrino Matarazzo
REAL MADRID
13 gennaio, esonerato Xabi Alonso
13 gennaio, subentrato Alvaro Arbeloa
- - -
LIGUE 1
MONACO
9 ottobre, esonerato Adi Hutter
12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli
NANTES
11 dicembre, dimesso Luis Castro
11 dicembre, subentrato Ahmed Kantari
NIZZA
29 dicembre, esonerato Franck Haise
29 dicembre, subentrato Claude Puel
STRASBURGO
6 gennaio, trasferito Liam Rosenior
7 gennaio, subentrato Gary O'Neil
METZ
20 gennaio, esonerato Stéphane le Mignan
20 gennaio, subentrato Benoit Tavenot
- - -
PREMIER LEAGUE
NOTTINGHAM FOREST
9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo
9 settembre, subentrato Ange Postecoglou
18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou
21 ottobre, subentrato Sean Dyche
WEST HAM
27 settembre, esonerato Graham Potter
27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo
WOLVERHAMPTON
2 novembre, esonerato Vitor Pereira
12 novembre, subentrato Rob Edwards
CHELSEA
1 gennaio, esonerato Enzo Maresca
6 gennaio, subentrato Liam Rosenior
MANCHESTER UNITED
5 gennaio, esonerato Ruben Amorim
13 gennaio, subentrato Michael Carrick
SERIE A
JUVENTUS
27 ottobre, esonerato Igor Tudor
30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti
GENOA
1° novembre, dimissioni Patrick Vieira
6 novembre, subentrato Daniele De Rossi
FIORENTINA
4 novembre, esonerato Stefano Pioli
7 novembre, subentrato Paolo Vanoli
PISA
1 febbraio, esonerato Alberto Gilardino
3 febbraio, subentrato Oscar Hiljemark
HELLAS VERONA
2 febbraio, esonerato Paolo Zanetti
