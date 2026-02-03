Ufficiale

Allenamento congiunto a Castel Volturno: domani il Napoli sfida il Giugliano

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:30Notizie
di Antonio Noto

Dopo tanti impegni ravvicinati, settimana tipo per il Napoli, che preparsi al meglio alla sfida di sabato alle 18 a Marassi contro il Genoa ha programmato un allenamento congiunto nella giornata di domani.

La SSCNapoli comunica che gli azzurri di Antonio Conte saranno impegnati in allenamento congiunto contro il Giugliano, squadra campana che milita in Serie C. Un'occasione per provare i nuovi acquisti Giovane e Alisson Santos e dare minuti a Romelu Lukaku, che lavora per tornare al 100% dopo il lungo infortunio muscolare.