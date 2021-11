Pari in extremis per il Senegal in Togo: Koulibaly in campo per l'intero match

Termina 1-1 Togo-Senegal, sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Il Togo passa in vantaggio grazie all' autorete del difensore dell'Olympiacos Pape Abou Cisse al 46', pareggio per il Senegal di Diallo al 93'. Nel Senegal in campo per l'intera gara l'azzurro Kalidou Koulibaly. Leoni della Teranga già da tempo matematicamente primi nel girone H e qualificati per gli spareggi.