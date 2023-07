Paura per Massimo Mauro: operato d'urgenza dopo infarto mentre giocava a padel

Mauro è stato portato immediatamente in ospedale in condizioni critiche ed è stato operato d'urgenza con un'angioplastica

Tanta paura per Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus e oggi opinionista tv che ha compiuto 61 anni lo scorso 24 maggio, che durante una partita di padel a Lido di Catanzaro si è improvvisamente sentito male. Secondo quanto riportato dall'edizione online di Tuttosport inizialmente si era pensato a un'indigestione, ma in realtà si è trattato di un infarto.

Mauro è stato portato immediatamente in ospedale in condizioni critiche ed è stato operato d'urgenza con un'angioplastica. Fortunatamente non è più in pericolo di vita, ma in ogni caso resta ovviamente ancora ricoverato. Lo stesso Massimo Mauro ha poi dichiarato alla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, di cui è presidente: "In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato".