Pedullà: "Gattuso motivatissimo, oggi la sua prima volta nel club che lo rende felice"

"La sua prima volta, alle 18 contro il Parma. Rino Gattuso scopre il Napoli, il club che lo rende felice", scrive sul suo sito l'esperto di mercarto di Sportitalia, Alfredo Pedullà, per presentare la sfida di quest'oggi: "Il club che avrebbe voluto, non a caso prima del club partenopeo ha detto no a proposte (almeno una decina) provenienti dalla Serie A, ma anche da Cina, Russia e Emirati Arabi. Gattuso aspettava l’occasione giusta per dimenticare la dolorosa separazione dal Milan, arrivata inevitabilmente per una serie di motivi. Il Napoli gli trasmette motivazioni fortissime, ammesso che ne abbia davvero bisogno, semplicemente perché quelle fanno parte da sempre del suo dna. Rispolvererà il 4-3-3, sa di aver un compito complicato perché sostituire il suo fratello maggiore Ancelotti non è semplice. Ma intimamente sa anche che peggio non si può fare: il Napoli in campionato non vince da sette partite, l’ultima volta era il 19 ottobre contro il Verona, e deve darsi subito una mossa se vuole davvero rientrare nella corsa almeno per il quarto posto. Chi si aspettava Ancelotti sulla panchina azzurra fino a maggio, si ritroverà lui: Rino Gattuso, voce del verbo ringhiare".