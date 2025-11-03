Politano in conferenza presenta la sfida all'Eintracht: dalle 12.30 su Tuttonapoli

Live

Politano in conferenza presenta la sfida all'Eintracht: dalle 12.30 su TuttonapoliTuttoNapoli.net
di Redazione Tutto Napoli.net

Alla vigilia della gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, l'attaccante del Napoli Matteo Politano interverrà dalle 12.30 nella sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.