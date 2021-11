Polonia di Zielinski ancora in corsa per il Mondiale: forse andrà ai playoff

Nel Gruppo I l'Inghilterra è a un passo dalla qualificazione. Basterà un punto lunedì contro San Marino per staccare il biglietto per il Qatar. La Polonia è nei fatti ancora in corsa ma chiuderà con ogni probabilità ai playoff. Corsa terminata per Albania e Ungheria. La selezione di Marco Rossi, nonostante il buon europeo, fallisce l'appuntamento con la rassegna iridata per l'ennesima volta. L'ultima partecipazione risale a Messico '86.

Andorra-Polonia 1-4

5' e 73' Lewandowski (P), 11' Jozwiak (P), 45' Vales (A), 45'+2 Milik (P)

Ungheria-San Marino 4-0

6' e 83' Szoboszlai, 22' Gazdag, 88' Vecsei

Inghilterra-Albania 5-0

9' Maguire, 18', 33' e 45'+2 Kane, 28' Henderson

Classifica

Inghilterra 23

Polonia 20

Albania 15

Ungheria 14

Andorra 6

San Marino 0