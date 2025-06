Foto Presentazione ritiri, c'è anche la Coppa del quarto Scudetto del Napoli

La Coppa dello Scudetto 2024/25 da pochi giorni alzata al cielo dal Napoli è stata esposta a Palazzo Petrucci. Il trofeo è stato messo in esposizione nella prestigiosa cornice di Via Posillipo, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro.

Di seguito lo scatto catturato dal nostro inviato.