Promes in carcere a Dubai: lo Spartak Mosca ha deciso di non licenziarlo

Secondo quanto riportato da Championat, non sono finiti i guai per Quincy Promes, dopo essere stato condannato a sei anni di reclusione nei Paesi Bassi per traffico di cocaina e poi arrestato questo mese durante un controllo di frontiera a Dubai.

Lo Spartak Mosca, club che detiene il contratto del giocatore, ha deciso di sospendere il pagamento dello stipendio dell'olandese a causa del suo mancato rispetto degli obblighi contrattuali, che corrisponde alla sua assenza dagli allenamenti e dalle partite di campionato.

Tuttavia, nonostante le sue difficoltà legali, il club moscovita ha scelto di non rescindere il contratto con il giocatore classe '92, che scadrà alla fine della stagione.