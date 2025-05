Raspadori o Neres? 4-4-2 o 4-3-3? Conte ha deciso: giocano gli stessi di Parma

vedi letture

Massimo Ugolini, in collegamento con Sky Sport, ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli in vista del prossimo impegno. Nessuna rivoluzione in vista per Antonio Conte, che sembra intenzionato a confermare l’impianto tattico delle ultime uscite.

"Non dovrebbero esserci cambiamenti significativi con Raspadori favorito per una maglia da titolare e Neres pronto a subentrare a gara in corso. Una scelta conservativa da parte di Conte, che opterà per il 4-4-2 visto recentemente. In difesa, Olivera sarà adattato al centro per far fronte alle assenze di Buongiorno e Juan Jesus, mentre a centrocampo Gilmour prenderà il posto di Lobotka".