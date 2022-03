Qatar 2022, Algeria e Tunisia vincono il primo round: vittorie esterne contro Mali e Camerun

Le due formazioni nordafricane si avvicinano alla qualificazione, che dovranno comunque conquistare nella sfida di ritorno.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tunisia e Algeria vincono il primo round, battuti Camerun e Mali (entrambe per 1-0, entrambe in trasferta) nei playoff di accesso al Mondiale di Qatar 2022. Le due formazioni nordafricane si avvicinano alla qualificazione, che dovranno comunque conquistare nella sfida di ritorno. Decisivi Slimani (per l'Algeria) e l'autorete di Sissako (per la Tunisia). Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è rimasto in campo per 86', rimediando anche un cartellino giallo.