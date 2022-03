Qatar 2022, l'Iran vieta l'ingresso allo stadio a 2mila donne: ora rischia l'esclusione dal Mondiale

A riferirlo è un membro del consiglio di amministrazione della Federcalcio iraniana, Mehrdad Seradschi, con un messaggio su Twitter

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Iran rischia l'esclusione dai Mondiali del 2022 in Qatar. A riferirlo è un membro del consiglio di amministrazione della Federcalcio iraniana, Mehrdad Seradschi, con un messaggio su Twitter in cui spiega: "Stiamo ascoltando notizie preoccupanti dalla Fifa e dalla Confederazione calcistica asiatica". Il motivo dell'eventuale esclusione è quanto accaduto nella giornata di ieri, ovvero l'aver impedito a duemila donne, regolarmente in possesso dei biglietti, di assistere alla sfida contro il Libano decisiva per la qualificazione alla Coppa del Mondo.

A gennaio scorso l'Iran aveva riaperto lo stadio alle donne per assistere alle partite di calcio dopo la minaccia della FIFA, arrivata già nel 2019, di escluderlo dalle competizioni internazionali se avesse proseguito a discriminarle e non accettarle all'interno degli impianti. Per questo motivo quanto accaduto ieri sera potrebbe portare il massimo organismo calcistico mondiale a decidere per una durissima sanzione nei confronti della nazionale iraniana.