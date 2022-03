Qatar 2022, pareggio a reti bianche tra Ghana e Nigeria: 95' per Osimhen

TuttoNapoli.net

A Kumasi termina 0-0 l'andata del playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 tra Ghana e Nigeria. Match equilibrato con i padroni di casa che creano qualche occasione in più nella ripresa. Al 76' però episodio clamoroso in area ghanese, Baba blocca la palla con le mani, l'arbitro in un primo momento decreta il penalty in favore della Nigeria ma dopo aver rivisto l'azione al monitor torna sui suoi passi tra le proteste nigeriane. Nella Nigeria in campo per l'intero incontro l'attaccante del Napoli Victor Osimhen.