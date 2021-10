Quanti minuti in campo in nazionale per gli azzurri? Ben 8 non hanno mai riposato

Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas, Kalidou Koulibaly, Hirving Lozano, Victor Osimhen, David Ospina, Amir Rrahmani e André-Frank Zambo Anguissa: ben 8 dei nazionali azzurri non hanno riposato neanche un minuto durante questa sosta. Discorso diverso per Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski. Di seguito il minutaggio completo dei calciatori del Napoli impegnati in nazionale in questa pausa.

Di Lorenzo (Italia, 180')

Elmas (Macedonia del Nord, 180')

Insigne (Italia, 59')

Koulibaly (Senegal, 180')

Lozano (Messico, 180')

Meret (Italia, 0')

Osimhen (Nigeria, 180')

Ospina (Colombia, 270')

Rrahmani (Kosovo, 180')

Zambo Anguissa (Camerun, 180')

Zielinski (Polonia, 90')