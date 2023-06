Quaranta nomi e la scelta entro il 27: l'ennesimo show di De Laurentiis

Erano dieci, poi sono diventati venti e da ieri addirittura quaranta. Parliamo del numero di allenatori sotto valutazione indicato da Aurelio De Laurentiis

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Erano dieci, poi sono diventati venti e da ieri addirittura quaranta. Parliamo del numero di allenatori sotto valutazione indicato da Aurelio De Laurentiis che in questa fase di stand-by si diverte anche a depistare la stampa. Pochi indizi, infatti, sono arrivati anche dalla conferenza stampa di ieri di presentazione del ritiro di Castel di Sangro (il secondo dell'estate, dal 28 luglio al 12 agosto): "Sto verificando una lista che da 22 nomi è salita a 40 nomi. Devo verificarne la disponibilità, se sono adatti a un 4-3-3 e se sono adatti a linea di difesa e attacco alte. E' un discorso che richiede tempo - le parole di ADL - poi bisogna capirne il carattere, se culturalmente possono inserirsi nella cultura partenopea e quindi sono delle interviste che non si possono risolvere in pochissimo tempo" anche se poi il presidente del Napoli fissa comunque la scelta dell'allenatore non oltre il 27 giugno in modo da poter programmare al meglio l'inizio della preparazione a Dimaro.

Italiano deve prima 'rompere' con i viola

Scontata la domanda sul tecnico della Fiorentina e la risposta è come al solito da interpretare: "Italiano è un bravissimo allenatore, ma non è corretto andare a rompere gli equilibri di un club amico, che la pensa come me e fa le battaglie con me - la rassicurazione di De Laurentiis, prima di un passaggio che rimette tutto in discussione - poi se Italiano dovesse decidere lui di rompere gli equilibri col suo club allora io a quel punto potrei anche prenderlo in considerazione. Io tra l'altro pensavo che questo fosse il suo ultimo anno, invece ho scoperto che ha un altro anno di contratto".

Giuntoli non è un tema

Almeno per De Laurentiis, abituato a far rispettare i contratti come non sempre avviene nel calcio. "Giuntoli? Ha un contratto con noi fino al 30 giugno 2024, non vedo il motivo della domanda", la chiusura decisa di De Laurentiis che poi viene sollecitato anche successivamente: "Ma perché dobbiamo parlare del ds? Noi siamo qui per parlare dell'Abruzzo. Il Napoli è considerato il 17esimo club al mondo, perché si deve parlare del ds? Una figura per quanto importante non centrale per la prossima stagione che non sarà basata su un ds" con riferimento probabilmente al maggiore potere dello scouting sul mercato.