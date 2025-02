Raspadori, la prova del nove: da seconda punta convinse il Napoli a comprarlo

Sembra essere arrivato il momento della stagione di Giacomo Raspadori: con le numerose assenze che Antonio Conte deve fronteggiare, su tutte quella di David Neres, si è aperto lo spazio per Jack. In un punto del campionato così delicato, il Napoli ha bisogno dei colpi di Raspadori per continuare a difendere il primo posto in classifica.

Il cambio modulo previsto da Conte risponde anche all'esigenza dell'81 di bazzicare nelle zone centrali del campo anziché defilato, dove invece ha quasi sempre faticato. Nel 3-5-2 che affronterà la Lazio, Raspadori agirà da seconda punta vicino a Romelu Lukaku: è la prova del nove per Jack che avrà finalmente la possibilità di esprimersi nella posizione che più gli si addice. Infatti quando ai tempi di Sassuolo giocò la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo, si muoveva da sottopunta dietro un centravanti, in quel caso Scamacca. 10 gol e 4 assist all'età di 21 anni, alla prima stagione da titolare in Serie A: Giacomo Raspadori potrà di nuovo indossare le vesti con cui convinse il Napoli a portarlo in azzurro. E occhio perché la situazione potrebbe giovare e non poco a Lukaku, che quando ha accanto a lui un compagno d'attacco si esprime al meglio.