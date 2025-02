Lukaku sorride se accanto c'è una punta: che numeri con Lautaro e Dybala

Romelu Lukaku accanto a Raspadori contro la Lazio. Il passaggio al 3-5-2 può essere un bene per il belga che, storicamente, in carriera, si è sempre esaltato con un altro attaccante vicino. Come ai tempi dell'Inter con Lautaro: 108 gol in due - con entrambi in campo - di cui 25 con la doppia firma, come ricorda il Corriere dello Sport.

"Con un compagno di viaggio è tutto più facile. Non è un caso che, proprio con Conte all'Inter, Lukaku abbia vissuto l'apice della sua carriera: 64 gol in due stagioni col 3-5-2. E Lautaro complice perfetto". Il quotidiano ricorda anche dell'intesa con Dybala alla Roma nella scorsa stagione: "Con i due in campo, 61 reti per il belga, 47 per l'argentino e di queste 25 insieme, 12 con rete di Lukaku su assist del Toro e 13 a ruoli invertiti".