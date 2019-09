Report da Castel Volturno: differenziato per Insigne, solo palestra per Tonelli

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico.Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali.Il campionato riprenderà il 14 settembre con Napoli-Sampdoria, terza giornata di Serie A. La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con attivazione a secco con l'utilizzo di ostacoli bassi. Successivamente torello con il gruppo suddiviso su due metà campo. Di seguito esercitazioni tecniche individuali con l'ausilio di paletti. Chiusura con seduta tecnico tattica. Differenziato per Insigne che ha lavorato sul campo 2. Palestra per Tonelli. La squadra riprenderà domani mattina gli allenamenti.