Report da Castel Volturno: le ultime sull'infortunato Ngonge

Napoli subito in campo questa mattina dopo la vittoria show sul campo del Sassuolo. La squadra si è divisa in due gruppi.

Napoli subito in campo questa mattina dopo la vittoria show sul campo del Sassuolo. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio a Reggio Emilia sono stati impegnati in lavoro di scarico.

Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione in palestra, riscaldamento in campo col pallone e partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra.