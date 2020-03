Repubblica - In caso di stop definitivo si va verso la non-assegnazione dello scudetto: gli scenari

L'edizione online de La Repubblica prova a tracciare un quadro circa la situazione legata al calcio in ragione dell'emergenza Coronavirus. Il quotidiano fa sapere che il nodo dei diritti tv è decisivo in quanto, se dovessero calare, tutto il sistema potrebbe andare in fallimento, portando alla mancata iscrizione di molte squadre al campionato. Se non si riprende, varrà la classifica dell'ultima giornata (Napoli al preliminare d'Europa League, ndr).

QUESTIONE SCUDETTO - C'è poi un problema importante legato poi all'assegnazione dello scudetto che sta facendo litigare Juventus e Lazio (e pure l'Inter). L'ipotesi più probabile, in caso di stop definitivo, è la non-assegnazione del titolo nazionale. E non è da escludere neanche che le ultime tre di Serie A accettino di andare in Serie B e che Benevento e Crotone accettino di restare in cadetteria.