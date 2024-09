Ricordate il quarto d'ora granata? Ora c'è la mezzora azzurra: nessuno segna più del Napoli

Una volta esisteva il quarto d'ora granata. Stiamo parlando di 70 anni fa circa, quando il Grande Torino dominava in lungo e in largo e, in un momento della partita, per un quarto d'ora, diventava davvero implacabile. Al Napoli sta succedendo più o meno lo stesso, stando a quanto raccontato i dati.

Quella azzurra è la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A: sette, su nove centri totali dei partenopei nel torneo in corso; dall’altra parte, solo il Como (4) ha subito più reti nel corso degli ultimi 15 minuti rispetto al Monza (tre, come Inter, Parma e Torino).