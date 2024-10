Ufficiale Ricordate Regini? L’ex Napoli si ritira ed entra nello staff tecnico del Sorrento

Vasco Regini, difensore con un passato nelle file di Sestri Levante e Rimini, ma con grande esperienza anche nelle serie maggiori con Sampdoria, Napoli ed Empoli tra le altre, ha annunciato il suo addio al calcio giocato, anche se già da qualche mese faceva parte dello staff tecnico di Enrico Barilari al Sorrento (allenatore che lo aveva avuto alle sue dipendenze proprio al Sestri Levante).

Dai suoi canali social ha annunciato: "Ho aspettato il patentino Uefa B ma la decisione è stata presa già da giugno. È stato un cammino incredibile: questo sport mi ha dato emozioni ed insegnamenti che porterò per sempre con me. Il calcio è straordinario ad ogni livello ed età, per questo ringrazio di cuore tutte le persone che ho incontrato in questi anni. Tutti mi avete lasciato qualcosa. Continuerò a vivere il calcio in maniera diversa. Grazie Cesena, Foggia, Empoli, Sampdoria, SPAL, Napoli, Parma, Reggina, Rimini, Sestri Levante… Grazie Enrico Barilari per la fiducia e allo stesso modo al Sorrento. Grazie di cuore a tutti!! Vasco".