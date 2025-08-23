Scudetto, la griglia di Palmeri: "Napoli mai così favorito dai tempi di Maradona"

Sul sito di Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato della Serie A con griglia e pronostici della vigilia. "Era dai tempi di Maradona che il Napoli non era sulla carta favorito per lo scudetto come quest’anno. Perché a ben vedere mai il Napoli ha vinto da favorito. Non lo era certo con Conte l’anno scorso, outsider di lusso ma dietro le solite note, e sicuramente non con Spalletti, quando anzi a Napoli tutti si disperavano per la diaspora degli Insigne e Mertens. Ma anche nelle due stagioni trionfali di Diego, il Napoli vinse nelle annate dove favorite ai nastri di partenza erano rispettivamente la Juventus campione d’Italia in carica e il Milan campione d’Europa in carica.

A ben vedere le uniche due stagioni della storia del Napoli in cui è stato il principale favorito sono state di seguito 87-88 e 88-89, quando prima fu beffata dal Milan di Sacchi e poi sorpresa dall’inaspettata Inter dei record. E dunque Conte può spezzare la maledizione: far vincere il Napoli per la prima volta da favorito. E non solo: perché il Napoli non è mai riuscito a vincere due scudetti consecutivi nei suoi primi 4, e in questa speciale classifica è preceduta solo dall’Inter che detiene il record storico, mai capace di ripetersi per i suoi primi 5 scudetti. Il favore per Conte è evidente: una squadra titolare da scudetto a cui è stata aggiunta una panchina lunga (che potrebbe allungarsi ulteriormente), ma in verità con una dorsale nuova nuova che potrebbe tranquillamente essere quella di una squadra campione, tale è Milinkovic-Savic/Beukema/De Bruyne/Lucca".