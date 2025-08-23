Retroscena De Bruyne: Gilmour gli ha detto una cosa sui campi di Serie A

di Fabio Tarantino

Billy Gilmour prima di Sassuolo-Napoli, durante il riscaldamento, ha spiegato a Kevin De Bruyne che in Italia troverà campi più secchi rispetto alla Premier League. Questo il retroscena di Dazn prima del calcio d'inizio del match del Mapei Stadium. L'ex Brighton è arrivato a Napoli un anno fa. Grande feeling anche tra Kdb e McT, altro giocatore scuola Premier. I due fino a due anni fa erano rivali nei derby di Manchester. 

A proposito di Kdb, ecco cosa scrive Opta: "Kevin De Bruyne - a 34 anni e 56 giorni - è il giocatore di movimento più anziano a fare il suo esordio col Napoli partendo da titolare in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Esperienza".