McTominay non ha perso il vizio: è suo il premio MVP di Sassuolo-Napoli

di Davide Baratto

Scott McTominay, autore del gol che ha sbloccato la partita vinta per 2-0 dal Napoli contro il Sassuolo, è l'MVP della sfida del Mapei Stadium.

Il centrocampista scozzese, che ha anche colpito una traversa sfiorando la doppietta, è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match. Di seguito la foto.