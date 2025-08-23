McTominay domina subito! Sua la prima rete della nuova Serie A

di Fabio Tarantino

McTominay subito in gol al minuto 17: azione lunga e manovrata del Napoli che arriva a crossare dal lato destro del campo con Politano e lo stacco di McTominay è perfetto per battere Turati! 0-1 a Reggio Emilia.