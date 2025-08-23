Foto Napoli favorito? Ma è 5° in Serie A per valore rosa: l'Inter vale quasi il doppio

Interessante focus di Transfermarkt coi valori - seppur sulla carta - delle singole rose delle venti squadre pronte a cominciare il nuovo campionato. In vetta c'è l'Inter: 721 milioni. In seconda posizione la Juve (560), quindi Milan e Atalanta tra 481 e 458.

Il Napoli campione d'Italia è solo al quinto posto con un valore complessivo dell'organico pari a 457, seppur in grande crescita (+39%) rispetto ai mesi precedenti grazie al mercato. Conferma ulteriore del fatto che, citando Conte, quello che è stato fatto l'anno scorso è stato un percorso memorabile e anche quest'anno, sulla carta, è difficile prevedere gli azzurri favoriti, pur avendo una linea di continuità da poter sfruttare. Di seguito la tabella di Transfermarkt