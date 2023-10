Rigore Kvara, dialogo arbitro-VAR a DAZN: “Lo tocca appena appena…”

L'arbitro Manganiello aveva lasciato correre sul fallo di Ebosele su Kvara contro l'Udinese mercoledì scorso al Maradona

L'arbitro Manganiello aveva lasciato correre sul fallo di Ebosele su Kvara contro l'Udinese mercoledì scorso al Maradona. "Lo tocca appena" dice in un primo momento il direttore di gara ai calciatori del Napoli che protestano. Poi interviene il Var: "La palla non la prende, il piede destro è il problema, prende il sinistro di Kvara. Questo è da far vedere, glielo da il calcio e Kvara protegge palla" è quanto stabiliscono dopo vari controlli Var e Avar. Consigliato OFR all'arbitro che poi fischierà penalty. Gli audio sono stati fatti ascoltare nel corso di Open Var, programma Dazn.