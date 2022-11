Ritiro ad Antalya, Repubblica svela la data della partenza per la Turchia

Le vacanze degli azzurri termineranno mercoledì 30 novembre, quando dovrebbe esserci la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno.

TuttoNapoli.net

Le vacanze degli azzurri termineranno mercoledì 30 novembre, quando dovrebbe esserci la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Subito dopo ci sarà la partenza per il ritiro in Turchia. Ad aggiornare sulla situazione è Repubblica Napoli: "Luciano Spalletti ha fissato la ripresa della preparazione all’SSCNapoli Konami Training Center di Castel Volturno, giovedì è prevista la partenza per Antalya, dove il Napoli svolgerà una nuova preparazione".