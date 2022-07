Ritiro SSC Napoli a Dimaro: il programma delle attività

Dal 9 al 19 luglio prossimi la SSC Napoli svolgerà la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida, in Val di Sole nel Trentino occidentale

Dal 9 al 19 luglio prossimi la SSC Napoli svolgerà la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida, in Val di Sole nel Trentino occidentale. La squadra arriverà in Trentino venerdì 8. Tutti gli allenamenti si terranno indicativamente dalle 9.30/10 e dalle ore 17/17.30. Mercoledì’ 12 alle 21.15 presso il Centro Congressi Luciano Spalletti e due giocatori incontreranno i tifosi. Il 13 e il 15 luglio in piazza Madonna della Pace ci saranno gli spettacoli comici con MADE IN SUD. Il 14 la prima amichevole contro l’Anaune alle 18. La sera di sabato 16 luglio sul palco di Piazza Madonna della Pace è previsto DJ Set ed incontro con la squadra. Domenica 17 luglio la seconda amichevole contro il Perugia alle 18. Il ritiro si chiude martedì 19 luglio con la squadra che lascerà il Trentino.