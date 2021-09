Roma in rimonta sul CSKA Sofia: all’intervallo giallorossi avanti 2-1

La Roma soffre in avvio, va sotto, ma cresce alla distanza e da metà della prima frazione domina la gara dell'Olimpico trovando le reti che ribaltano la situazione grazie a due dei suoi giocatori più talentuosi e in forma. Dopo dieci minuti di gioco infatti il CSKA Sofia sblocca la gara grazie a una bella giocata dell’irlandese Carey che si infila in area dalla sinistra sorprendendo una retroguardia non impeccabile. Al 25° arriva però il pari della Roma con un gran gol di Pellegrini bravissimo a controllare al limite dell’area e calciare da fermo a giro sul palo lungo lasciando Busatto senza scampo. La rete spegne i bulgari che sono costretti a ripiegare negli ultimi quaranta metri, con anche le punte ampiamente dentro la metà campo, per intasare le linee di passaggio alla squadra di Mourinho. Al 37° si completa la rimonta giallorossa grazie al gol di El Shaarawy che riceve da Shomurodov al limite e calcia sul primo palo lasciando senza scampo Busatto. La prima frazione non regala più alcun brivido salvo un tiro dalla lunga di Muhar che Mancini devia in corner.