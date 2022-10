Roma, sorride Mourinho: recuperato un difensore per il Napoli

Sorride José Mourinho, che recupera un pezzo in difesa in vista del big match col Napoli. Marash Kumbulla è rientrato in gruppo

Sorride José Mourinho, che recupera un pezzo in difesa in vista del big match col Napoli. Marash Kumbulla è rientrato in gruppo, come riporta Vocegiallorossa.it: "La Roma, al Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria, continua la preparazione alla sfida contro il Napoli. L'allenamento odierno è iniziato con il consueto lavoro atletico. In seguito, si è lavorato sulla tecnica, con esercizi con il pallone. Da segnalare il ritorno in gruppo di Marash Kumbulla, dopo il problema fisico che lo ha reso indisponibile nelle ultime settimane".