Salisburgo, numeri impressionanti: media gol di 4,3 a partita per gli austriaci

Massima attenzione al Salisburgo. In questa prima parte di stagione gli austriaci, avversari del Napoli mercoledì in Champions League, stanno ottenendo grandi risultati con numeri importanti come dimostrano le 12 vittorie sulle 15 gare disputate tra Campionato austriaco, Coppa d'Austria e Champions League. Impressionante anche il dato relativo ai gol fatti: 65 in 15 gare con una media a partita di 4,3

Ecco le statistiche del Salisburgo

Giocate 15

Vinte 12

Pari 2

Sconfitte 1

Gol fatti 65

Gol subiti 18

Media Gol 4,3 a partita

Differenza Reti +47