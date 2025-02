Sanremo 2025 a tinte azzurre: ben 10 cantanti tifano Napoli!

Stasera inizia la kermesse canora più seguita da tutti gli italiani, il Festival di Sanremo. E quest'anno il settantacinquesimo festival della canzone italiana si presenta a tinte azzurre Napoli.

Infatti la capolista della Serie A è tra le squadre più rappresentate nel roaster di Sanremo. Sono ben 10 i cantanti in gara tra stasera e sabato di fede azzurra: Kekko dei Modà, Stash dei The Kolors e Massimo Ranieri, Sal Da Vinci, Clementino, Neffa, Andrea Settembre, Arisa, Lil Jolie e Vale LP che da sempre manifestano con orgoglio il loro legame con la squadra di Antonio Conte. Anche il campano Rocco Hunt, pur non essendo un tifoso accanito di calcio, simpatizza per gli azzurri vista anche l'amicizia con alcuni calciatori del Napoli come Pasquale Mazzocchi.