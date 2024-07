Scudetto, Inter favorita secondo i bookmakers: Napoli di Conte quotato a 6

Tutte contro l'Inter. I bookmaker spingono per un altro titolo nerazzurro dopo la seconda stella

Tutte contro l'Inter. I bookmakers spingono per un altro titolo nerazzurro dopo la seconda stella: nel giorno dell'ufficialità dei calendari per il prossimo campionato, c'è ancora la squadra di Inzaghi in pole per lo scudetto. Il bis di Lautaro e compagni si gioca a 1,65 su Planetwin365 e 1,70 su Snai.

E' la nuova Juventus di Thiago Motta la prima inseguitrice dei campioni d'Italia, a 4,50 su William Hill, mentre è a 6 il Napoli di Antonio Conte, una delle novità più attese della stagione. Nuovo allenatore anche per il Milan, che riparte da Paulo Fonseca, su cui i bookmakers non si sbilanciano: il ventesimo scudetto per i rossoneri paga 7 volte la posta. A quota 22 la coppia Roma-Atalanta, mentre il titolo alla Lazio si gioca a 46.