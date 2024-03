Selezione Paesi Baschi-Uruguay, l’amichevole finisce in parità: Olivera resta in panchina

Il terzino del Napoli Mathias Olivera è stato risparmiato e tenuto in panchina per tutto il match.

Al San Mamés di Bilbao termina in pareggio l’amichevole tra la selezione dei Paesi Baschi e l’Uruguay. Al gol segnato da Djalo al 44’ ha risposto il sigillo del centrocampista della Lazio Vecino al 46’. Il terzino del Napoli Mathias Olivera è stato risparmiato e tenuto in panchina per tutto il match.