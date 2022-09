Senza Insigne, il Toronto frana contro l'Atlanta United: ancora a segno Bernardeschi

Federico Bernardeschi segna ancora una volta in MLS, ma il Toronto cade contro Atlanta United

Federico Bernardeschi segna ancora una volta in MLS, ma il Toronto cade contro Atlanta United. L'ex Juventus, titolare insieme a Criscito, sigla la rete del momentaneo 2-2 dei canadesi, prima di subire altre due reti, da Purata (tripletta) e Thiago Almada, che chiude la partita. Nemmeno in panchina Lorenzo Insigne, non convocato per la sfida dei canadesi per problemi familiari. Secondo ko in fila per Toronto, che la scorsa settimana aveva perso 4-3 contro Montreal.