Serie A, arriva l'aiuto tecnologico per gli allenatori: ecco 'Virtual Coach', sulle panchine dal 2020

Tutti pronti ad accogliere il "Virtual Coach", un software che a partire dalla prima giornata del girone di ritorno di Serie A, il 19 gennaio, aiuterà gli allenatori a lavorare nel migliore dei modi. La Repubblica spiega che, da quella data, tutti i tecnici troveranno in panchina un tablet con l’applicazione già installata. Lo strumento non fornisce i dati, ma li analizza e li trasforma in un’indicazione precisa. Una mossa che guarda al futuro, quando la connettività 5G consentirà anche ai tifosi la visione di una partita diversa, arricchita dall’ intelligenza artificiale. La parte tecnica della piattaforma è curata da Adriano Bacconi.