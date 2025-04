Serie A, chi ha la media spettatori più alta? Dominano le milanesi, Napoli al 4º posto

Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, fino a questo momento la Serie A, nel suo complesso, sta mantenendo una media piuttosto alta di spettatori: 30.759 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,03%. Ma ad oggi chi ha la media spettatori più alta nel massimo campionato italiano? In vetta a questa speciale classifica c'è il Milan con una media di 71.645 spettatori a match, seguito da Inter (70.052), Roma (62.211) e Napoli (50.785).

Se si guarda invece il tasso di riempimento, vale a dire la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide di Serie A, al primo posto della classifica troviamo il Cagliari con il 97,97%, a seguire ci sono poi Como (97,00%), Juventus (96,97%), Atalanta (96,80%) e Milan (94,61%).