Ufficiale Serie A, il Napoli parte a Verona come nell'anno dello Scudetto: sarà sfida all'Hellas

La Lega Serie A ha svelato il nuovo calendario 2024-25 ed il Napoli di Antonio Conte ha quindi conosciuto la prima sfida del nuovo campionato. Gli azzurri debutteranno contro l'Hellas Verona proprio come due anni fa, nell'anno del tricolore. L'esordio in casa col Bologna nel weekend del 25 agosto. Poi il 1 settembre sempre in casa Napoli-Parma.

La Lega Serie A ha diramato il nuovo calendario 2024-25, ma il Napoli scenderà in campo ufficialmente per la prima volta con Antonio Conte già in Coppa Italia. Ieri infatti sono state annunciate le date anche per la coppa nazionale: il Napoli, rimasto fuori dalle prime otto, inizierà dai 32esimi di finale che sono in programma l'11 agosto. Dovrebbe essere quella, salvo anticipi o posticipi, la data dell'esordio ufficiale del Napoli di Antonio Conte. Di seguito le date della Coppa Italia:

Turno Preliminare

Domenica 04/08/2024

Trentaduesimi

Domenica 11/08/2024

Sedicesimi

Mercoledì 25/09/2024

Ottavi di finale

Mercoledì 04/12/2024

Mercoledì 18/12/2024

Quarti di finale

Mercoledì 05/02/2025

Mercoledì 26/02/2025

Semifinali (andata)

mercoledì 02/04/2025

Semifinali (ritorno)

Mercoledì 23/04/2025

Finale

Mercoledì 14/05/2025