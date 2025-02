Ufficiale Serie A, la lista della SSCNapoli: tre nuovi acquisti negli Over 22

vedi letture

Chiusa la sessione di mercato invernale, la Lega Serie A ha aggiornato la rosa delle società e soprattutto pubblicato la lista comunicata dalle varie società. Nel Napoli si registra l'inserimento dei nuovi acquisti che prendono il posto dei partenti.

Entrano nella lista degli Over 22 e vanno a riempire tutti e 17 slot a disposizione: Billing, Okafor e Scuffet. Hasa, invece, si aggiunge a Rafa Marin nella lista degli Under 22. Dopo la partenza di Zerbin, un solo slot è occupato per un giocatore formato dal settore giovanile, si tratta di Contini. Mentre per i giocatori Over 22 formati in Italia quattro slot sono occupati da: Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori. Di seguito la lista completa dei giocatori per la Serie A.